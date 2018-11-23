النقيب: مسئولو الدولة لا يسعون لحل مشاكل الطب البيطري

أكد الدكتور خالد العامري، نقيب الأطباء البيطريين، أنه قابل الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، في وجود الدكتورة منى محرز، نائبة وزير الزراعة، مشيرا إلى أن "محرز قالتلي بالنص مش روحتوا تستنجدوا بالنواب خليهم يساعدوكوا".





وأضاف أنه قابل أيضا الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بحضور 7 نقباء آخرين، وشرح مطالب ومشاكل البيطريين وضرورة سلامة المواطن المصري وكان ردها "مليش دعوة"، مشير إلى فشل اللقاء لعدم وجود حلول من الصحة.





وأكد أن مسئولي الدولة لا يسعون لحل مشاكل الطب البيطري، ولا ينظرون لمطالبنا.





وتشهد الجميعة العمومية عدد كبير من المحافظات التي تعقدها النقابة العامة للأطباء البيطريين لمناقشة مشاكل الطب البيطرى.





وتناقش العمومية مشاكل الطب البيطرى، وسد العجز من الأطباء البيطريين، وتوفيق أوضاع الأطباء البيطريين المتعاقدين بعد 30 أبريل 2012، والمطالبة بنقل الأطباء البيطريين العاملين بالصناديق الخاصة على الموازنة العامة.



