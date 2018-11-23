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مروان حمودية: مستعد لتحمل جزء من ديون الإفريقي

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 02:30 م
مروان حمودية: مستعد لتحمل جزء من ديون الإفريقي
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مروى الجلاصي
 
صرح مروان حمودية بأن الرئيس السابق للنادي الإفريقي سليم الرياحي، كان قد خلف ديونا أثقلت كاهل النادي، مطالبا إياه بضرورة خلاص هذه الديون، وفق ما ينصّ عليه القانون الأساسي للجمعية والذي تم تنقيحه في فترة رئاسته.

و قال حمودية بأن ديون الإفريقي خلّفها سليم الرياحي بفترة إشرافه على النادي، بلغت قيمتها 97 مليون دينار من ضمنها 63 مليار يدين بها للنادي في فترة إشرافه على الرئاسة.

و أكد حمودية عبر إذاعة موزاييك، أنه على أتم الإستعداد للمساهمة في حلّ الضائقة المالية التي يواجهها فريق 'باب الجديد'، مشيرا في الآن ذاته إلى أنّه لم يكن يتوقع أن تبلغ ديون الإفريقي إلى هذا الحد.

و تجدر الإشارة، إلى أن مروان حمودية كان قد شغل أواخر السنة الماضية منصب رئيس النادي الإفريقي بصفة مؤقتة إثر خروج الرياحي و قبيل إجراء إنتخابات النادي.
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