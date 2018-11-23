إلغاء ندوات الأفلام الروسية بفعاليات "القاهرة السينمائي"

ألغيت 3 ندوات لثلاث افلام روسية، في اليوم الثالث من فعاليات الدورة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي.

ومن بين الندوات التي تم إلغاؤها ومن بينها، إلغاء ندوة الفيلم الروسي (Soliman Mountain)، التي كان من المقرر أن تقام في تمام الساعة 5:08 بمركز الإبداع بحضور أبطاله.





كما تم إلغاء عرض الفيلم الروسي (elephants can play football) التي كان من المقرر إقامتها في تمام الساعة 1:46 ظهرا بحضور المخرج Mikhail Segal.



