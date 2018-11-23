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اليوم عطلة رسمية بالبورصة اليابانية احتفالًا بعيد الشكر

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 02:32 م
اليوم عطلة رسمية بالبورصة اليابانية احتفالًا بعيد الشكر
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 أغلقت البورصة اليابانية أبوابها أمام المستثمرين اليوم الجمعة، بسبب عطلة رسمية في البلاد.

ويأتي إغلاق الأسواق المالية في اليابان اليوم احتفالاً بعيد شكر العمال.

وكان مؤشر "نيكي" الياباني أغلق جلسته بالأمس عند مستوى 21646.5 نقطة على ارتفاع بأكثر من 0.6%.

وخلال جلسات الأسبوع الجاري الأربعة تمكن المؤشر الياباني من تسجيل مكاسب بنحو 0.1% رغم التقلبات التي ضربت الأسواق العالمية في بداية الأسبوع الجاري.

وكانت الأسهم الأمريكية تمكنت من التعافي في جلسة الأربعاء الماضي بعد خسائر حادة يومي الإثنين والثلاثاء تجاوزت 1000 نقطة وذلك قبل أن تغلق أبوابها أمس في عطلة رسمية احتفالاً بعيد الشكر.

وفي جلسة أمس، أنهى المؤشر الأوسع نطاقاً "توبكس" جلسته على ارتفاع بنسبة 0.8% ليغلق تعاملات الأسبوع عند مستوى 1629 نقطة.

وبحلول الساعة 8:18 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الين الياباني مقابل الدولار بنسبة 0.1% لتهبط العملة الأمريكية إلى 112.84 ين.



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