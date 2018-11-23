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الأنبا إبراهيم إسحق يكرم خريجي الدفعة 48 للمعهد الديني بالسكاكيني ( صور)

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 02:31 م
الأنبا إبراهيم إسحق يكرم خريجي الدفعة 48 للمعهد الديني بالسكاكيني ( صور)
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حازم رفعت
 

كرم البطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صباح اليوم الجمعة، خريجي معهد التربية الدينية بالسكاكيني، تم توزيع شهادات التقدير للدفعة ال48 تحت شعار "ارسلني يارب ارسلني".

 

وبدأ الحفل، بعرض فيديوهات للمجموعات الأربع الخاصة بالخريجين عن فترة خبرتهم وخدمتهم بالكنائس المختلفة والترانيم وقراءة من الأنجيل وأيضا عرض عن رابطة الخريجين الخاصة بالمعهد والتي تكمل المعهد بعد السنة الرابعة وهدفها هو تبادل الخبرات ومساعدة الخدام وتنظيم اللقاءات التكوينية قد بدأت في 2015 ومنذ وقتها قاموا بتسع لقاءات وغيرها من الأنشطة ومستمرين في دعوتهم لكل الخريجين للانضمام إليهم لزيادة الخبرات، وأيضا خبرة ريتا قاصد أحد الخريجين التي ذكرت في كلمتها مدى تأثير المعهد على حياتها وعلى طريقة تفكيرها وأهمية المجموعة التي عملت معها وتأثير الخدمة والأولاد عليها وعلى مجموعتهم ككل.


الأنبا إبراهيم إسحق يكرم خريجي الدفعة 48 للمعهد الديني بالسكاكيني ( صور)
الأنبا إبراهيم إسحق يكرم خريجي الدفعة 48 للمعهد الديني بالسكاكيني ( صور)
الأنبا إبراهيم إسحق يكرم خريجي الدفعة 48 للمعهد الديني بالسكاكيني ( صور)
الأنبا إبراهيم إسحق يكرم خريجي الدفعة 48 للمعهد الديني بالسكاكيني ( صور)
الأنبا إبراهيم إسحق يكرم خريجي الدفعة 48 للمعهد الديني بالسكاكيني ( صور)
الأنبا إبراهيم إسحق يكرم خريجي الدفعة 48 للمعهد الديني بالسكاكيني ( صور)
الأنبا إبراهيم إسحق يكرم خريجي الدفعة 48 للمعهد الديني بالسكاكيني ( صور)
المزيد عن: معهد التربية الدينية بالسكاكيني تكريم إبراهيم إسحق
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