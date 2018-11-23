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انطلاق الدورة الثامنة من "عقول عظيمة" لتدريب 150 طبيبا بالقاهرة (صور)‎

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 02:29 م
انطلاق الدورة الثامنة من عقول عظيمة لتدريب 150 طبيبا بالقاهرة (صور)‎
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منى صموئيل
 
انطلقت ظهر اليوم فعاليات الدورة الثامنة من المرحلة الثانية من مبادرة "عقول عظيمة" لتدريب شباب أطباء طب وجراحة العيون بمحافظة القاهرة، والتي تستهدف تدريب 150 طبيبا من محافظات القاهرة والجيزة والفيوم وبني سويف. 

وقال الدكتور أسامة عباس، المشرف العام على مبادرة "عقول عظيمة" بأن التدريب في تلك المرحلة سيتم على أيدي مجموعة من كبار أساتذة طب وجراحة العيون بكلية طب قصر العيني ومعهد الرمد التذكاري، منهم الدكتور يحيى صلاح، والدكتور شريف جمال ، والدكتور مصطفى صلاح، والدكتور حازم حلمي. 

وأضاف "عباس" أن جلسات التدريب تشمل عمليات تصحيح الإبصار باستخدام تقنيات الليزك، وجراحات إزالة المياه البيضاء، والفرق بين عتامة العين بين الأطفال والبالغين، وجراحات المياه الزرقاء، وحلول مشكلة انعدام القزحية (الجزء الملون من العين)، مشيرا إلى أن التدريب النظري يتم بطريقة التفاعل بين المحاضر والأطباء الحضور من جلال مناقشة عدد من الحالات المرضية.

وانطلقت المرحلة الثانية لمبادرة "عقول عظيمة" يوليو الماضي مستهدفة تدريب 1800 طبيب شاب من تخصص طب وجراحات العيون، وذلك بعد نجاح المرحلة الأولى العام الماضي في تدريب 1300 طبيب من 22 محافظة.
انطلاق الدورة الثامنة من "عقول عظيمة" لتدريب 150 طبيبا بالقاهرة (صور)‎
انطلاق الدورة الثامنة من "عقول عظيمة" لتدريب 150 طبيبا بالقاهرة (صور)‎
انطلاق الدورة الثامنة من "عقول عظيمة" لتدريب 150 طبيبا بالقاهرة (صور)‎
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