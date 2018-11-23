ميجان ماركل تحارب العنصرية وتشارك نساء محجبات في تحضير الطعام (صور)

قامت ​ميجان ماركل​ دوقة ساسكس بإعداد الوصفات الشهية والأطباق اللذيذة مع النساء المسلمات اللواتي تعاونت معهن من أجل إعداد كتاب طبخ تحت اسم Together: Our Community Cookbook.





توقفت ميجان ماركل، الحامل بطفلها الأول، في زيارة قصيرة إلى مطبخ “مجتمع الحب” الواقع في غرب لندن يوم الأربعاء، لتشارك المسلمات في إعداد أطباق مختلفة لمساعدة الأفراد المتضررين من حريق برج غرينفيل عام 2017 في لندن ، والذي أودى بحياة أكثر من 70 شخصًا وشرد العديد من العائلات.





وبمجرد دخولها خلعت معطفها وارتدت سروال المطبخ، وبدأت العمل على إعداد 200 وجبة للأفراد المحتاجين.





واختارت الممثلة الأمريكية السابقة لزيارتها إطلالة بسيطة مُرتديةً فستاناً ومعطفاً طويلين باللون الأحمر الداكن من تصميم العلامة التجارية الأميركية “Club Monaco”، وانتعلت جزمة سوداء أنيقة ذات كعب عالٍ، واعتمدت تسريحة شعر منخفضة على شكلذيل حصان.



