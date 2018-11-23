حكايات عصفور قمر الدين.. أزمة عمرو يوسف

لا ينكر أحد أن عمرو يوسف من أهم نجوم الدراما التليفزيونية خلال السنوات الأخيرة، واستطاع أن يصنع من نفسه حالة استثنائية من خلال تقديمه لأدوار مختلفة تخاطب عقل المشاهد وتمنحه القيمة التى يبحث عنها السوق الدرامى عقب محاولة السيطرة عليه وعلى ما يقدمه من محتوى، وبالفعل وقع عمرو يوسف عقد مسلسل مع المنتج إبراهيم المعلم، ولكنه فوجئ بتوقف العمل وإعلان خروجه من الموسم الرمضانى، وبالتأكيد كان السبب الرئيسى هو ارتفاع ميزانية المسلسل، وبالطبع ارتفاع أجر عمرو يوسف، الذى بالـتأكيد يرى أنه من حقه أن يتمسك به ويرفض تخفيضه، ولكن الحقيقة عمرو سيكون أخطأ فى حق نفسه وقيمته إذا كان رفض تخفيض أجره، لأنه حقق مكاسب مادية كبيرة خلال السنوات الماضية، هو ومعظم نجوم الدراما، ولن يخسر شيئاً إذا تنازل هذا العام وعمل بنصف أجر أو حتى بربع أجر من أجل الاستمرار، وتقديم فن راقى، لأن من حق جمهوره أن يتنازل مادياً، ليستمر فى تقديم أعماله التى اعتاد عليها الجمهور، المال وحده لن يصنع تاريخاً ولكن الأعمال والنجاحات هى من تضح الفنان النجاح والثروة الحقيقية..



