ساندي تكشف كواليس "عيش حياتك" (فيديو)

تعيش الفنانة ساندي حالة سعادة بعدما انتهت من تصوير أحدث أفلامها "عيش حياتك" الذي تشارك في بطولته إلى جانب سامح حسين.





قالت ساندي عن الفيلم إنه حالة مختلفة وكانت تتمنى أن وقت التصوير يطول أكثر بسبب الترابط بين الأبطال والأجواء الأسرية المرحة خلال التصوير.





أضافت خلال لقاء مع برنامج "عين" الذي يعرض عبر قناة "الحياة"، أن سامح حسين يتمتع بخفة ظل كبيرة، وأن الفيلم يظهره بشكل مختلف.





وكشفت ساندي عن تعرضها لموقف صعب خلال التصوير، إذ تطلب أحد المشاهد أن يصعدوا إلى قمة جبل موسى، وبعد صعودها اكتشفت إصابة ساقها، وحتى الآن تعاني من بعض الآلام لأنها لم تستطع تلقي الإسعافات سريعا خلال وجودها على الجبل.







