الصين: نؤيد إجراء إصلاحات لتعزيز سلطة منظمة التجارة العالمية

عبرت الصين عن تأييدها إجراء إصلاحات ضرورية لتعزيز سلطة وكفاءة منظمة التجارة العالمية.





وقال وزير التجارة الصيني "وانج شون" في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، إنه يجب على المنظمة العالمية أن تحافظ على القيم الأساسية المتعلقة بالنظام التجاري متعدد الأطراف وتحمي مصالح الدول النامية.





وأضاف أنه يفترض أن تولي إصلاحات منظمة التجارة العالمية أولوية للقضايا التي تهدد وجود المنظمة، موضحاً أن الأحادية تهدد سلطتها.





وتابع أنه يجب معالجة النزاع مع الولايات المتحدة بشأن الشكاوي في هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية بشكل عاجل.





وكان تقرير صحفي أفاد مؤخراً بأن منظمة التجارة العالمية تعتزم عقد لجان استماع للتحقيق في النزاعات المتعلقة بتعريفات الصلب والألومنيوم.



