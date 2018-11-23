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نتنياهو يقترب من مغادرة رئاسة الوزراء

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 01:19 م
نتنياهو يقترب من مغادرة رئاسة الوزراء
بنيامين نتنياهو - أرشيفية
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الحسين محمد
 
وضعت استقالة وزير الدفاع الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو فى مأزق شديد، قد يجبره على إجراء انتخابات مبكرة تطيح به من الساحة السياسية نهائياً.

من جانبه يسعى نتنياهو لتثبيت استقرار الائتلاف الحكومى الذى يدعمه، خوفاً من الوقوع فى فخ الانتخابات المبكرة، لكن انسحاب ليبرمان يضع نتنياهو منفرداً فى مواجهة تهديدات حزب البيت اليهودى، والتى تقضى بحصول زعيمه نفتالى بينت على منصب وزير الدفاع، أو الانسحاب من الائتلاف الحكومى، واللجوء إلى الانتخابات المبكرة.

نتنياهو كما يقول المقربون منه يُفضل عدم خوض انتخابات مبكرة بسبب قضايا الفساد المالى والرشاوى المتهم بها، وبسبب الوضع الأمنى المتدهور فى الجنوب، الذى استقال بسببه وزير الدفاع، نظراً لأن ذلك يؤثر على شعبية نتنياهو كثيراً.

اللافت أن الانتخابات الجديدة ستشهد عودة شخصيات بارزة لها ثقل سياسى كبير، والملاحظ أيضا أن معظم تلك الشخصيات لديها خلفية عسكرية كبيرة، أبرزها رئيس الأركان الأسبق بينى جانتس، وينوى أيضا وزير الدفاع السابق موشيه يعالون، الدخول فى المعترك السياسى.

أما الشخصية الأبرز التى من المتوقع دخولها بقوة غامرة الانتخابات القادمة، فهى وزير الدفاع الأسبق إيهود باراك، الذى سبق وشغل منصب رئيس الحكومة.

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