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مبابي يتقمص شخصية "كابتن ماجد"

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 01:22 م
مبابي يتقمص شخصية كابتن ماجد
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وكالات
 
شبه مهاجم باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي، إصابته بكدمة في الكتف الأيمن، بتلك التي تعرضت لها إحدى شخصيات مسلسل الرسوم المتحركة "كابتن ماجد".

ونشر اللاعب (19 عاماً) عبر حسابه على تويتر، صورة له وعلى كتفه الأيمن ضمادة، والأخرى لإحدى شخصيات المسلسل الكرتوني الياباني الشهير.

وحظت هذه التغريدة بإعجاب 50 ألف شخص، ومرفق بها أيقونتان، "ساعة رملية وقبضة مضمومة".

وسادت المخاوف في أروقة ملعب الإمارات قبل أيام من مواجهة ليفربول المهمة في دوري الأبطال، بسبب إصابة لاعبيه الأغلى ثمناً، مبابي والبرازيلي نيمار.
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