الشارقة يسعى للحفاظ على الصدارة من بوابة دبا بدوري الخليج العربي

يخوض الشارقة مهمة سهلة للحفاظ على صدارة دوري الخليج العربي، عندما يواجه متذيل الترتيب دبا الفجيرة، اليوم الجمعة.





وفاجأ الشارقة الجميع عندما تقدم لصدارة البطولة برصيد 21 نقطة، بفارق نقطتين عن الجزيرة والعين، بعد 9 جولات.





ولم يخسر الشارقة والجزيرة، الذي رحل مدربه الهولندي مارسيل كايزر للبرتغال لتدريب سبورتنغ لشبونة، حتى الآن في الدوري.

لكن الشارقة يتفوق على الجزيرة في أنه انتصر في 6 مباريات مقابل 5 للجزيرة.





ورغم أن دبا الفجيرة لم ينتصر إلا مرة واحدة، وتعادل مثلها هذا الموسم، وخسر 7 مرات، إلا مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري، يرى أنه منافس فرض احترامه على الجميع.





وقال العنبري في مؤتمر صحفي: "سنواجه فريقاً يفرض احترامه على الجميع منذ فترة طويلة، يجب أن نظهر بشكل متوازن لأنها إحدى المحطات المهمة لنا".





وأضاف: "أتمنى أن نخرج بنتيجة مرضية، نركز على نقاط القوة والضعف لدى المنافس".





وفي آخر 6 مواجهات بينهما في الدوري، فاز كل من الشارقة ودبا مرة واحدة وتعادلا في 4 مناسبات.





وكانت هزيمة الشارقة أمام دبا في ديسمبر 2015، فيما انتصر المتصدر الحالي 2-1 في الموسم الماضي بفضل هدفين من ركلتي جزاء.



