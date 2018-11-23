الوحدة والجزيرة مواجهة شعارها "الفوز أولاً" في دوري الخليج العربي

يلتقي على إستاد آل نهيان، الوحدة والجزيرة في ديربي العاصمة، ضمن مباريات الجولة 10 من دوري الخليج العربي.





تعد المباراة واحدة من أهم مباريات الوحدة صاحب الأرض هذا الموسم، الذي يدخلها بشعار "لا بديل عن الفوز"، إذ تمثل مواجهة مصيرية لـ"العنابي" الباحث عن الفوز الغائب عن الفريق في آخر 4 جولات من دوري الخليج العربي، وهي إما تأكيد لقدرة الفريق على العودة لسباق المنافسة على قمة الدوري، أو الابتعاد خطوة أخرى عن الصدارة.





صفوف مكتملة





يدخل الوحدة المباراة بصفوف مكتملة بعد عودة المصابين محمد برغش وسلطان الغافري ومراد باتنا، إضافة إلى الثلاثي الدولي إسماعيل مطر وأحمد راشد والحارس محمد الشامسي، إذ يعول المدير الفني ريجيكامب على القوة الضاربة للفريق وإعادة "السعادة" للعنابي ومصالحة جماهيره.





وشدد ريجيكامب على أهمية المواجهة وأنه لا بديل عن الفوز إذا أراد الفريق الوجود بين فرق المقدمة، مشيراً إلى أن الفريق استفاد من فترة التوقف في استعادة العناصر الغائبة للإصابة وعلاج الأخطاء التي وقع فيها الفريق في المباريات الأخيرة.





وفي الجهة المقابلة، أنهى الفريق الأول لنادي الجزيرة استعداداته لديربي الوحدة، وحصل الفريق على الوقت المناسب خلال 10 أيام للمباراة الأخيرة أمام النصر في كأس الخليج، كما استرد لاعبيه الدوليين للمنتخبين الأولمبي والأول، وعمل الجهاز الفني على إخضاعهم لحصص استكشافية، حيث التحق لاعبو المنتخب الأول بالتدريبات.





وقال المدرب المساعد داميان هيرتوغ: "التحضيرات تسير بشكل جيد لمواجهة الوحدة، وانضم الدوليون إلى التدريبات، والدفعة الأخيرة لحقت بالتدريبات قبل يوم واحد"، مشيراً إلى أن الوحدة فريق كبير، وخلال فترة الأسبوع الماضي، حلل الجهاز الفني نقاط القوة والضعف، ومؤكداً ثقته في لاعبيه أنهم سيحققون الفارق ويكونون عند وعد الجماهير وتطلعات الإدارة.





وأضاف: "ديربي أبوظبي متجدد، ودائماً ما يعكس التنافسية بين اللاعبين، وأيضاً يتسم بالحضور الجماهيري الموسع، وبصفته على رأس الجهاز الفني يطمح في تقديم الأفضل مع الجزيرة خلال مواجهة الوحدة".