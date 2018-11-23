«أوراسكوم» تخطط للسيطرة على سياحة مصر الثقافية

تقدمت بطلب رسمى لإدارة المتحف المصرى الكبير ومنطقة الأهرامات





تقدمت شركة أوراسكوم رسمياً بعرض لإدارة منطقة الأهرامات والمتحف المصرى الكبير الذى سيتم افتتاحه خلال عام 2020، بالإضافة لمنطقة الصوت والضوء، ويرعى نجيب ساويرس لهذا الغرض الحفلات الرسمية التى تقام فى بعض المناطق الأثرية، ومنها رعاية الشركة لاحتفالية تعامد الشمس على معبد أبو سمبل.





حضر الاحتفالية بعض الوزراء، وعدد من السفراء الأجانب، وكلفت تلك الاحتفالية أوراسكوم ما يتعدى المليون جنيه، وكانت الاحتفالية تقام سنويا دون رعاية، أو حجز فنادق لإقامة الضيوف. على الجانب الآخر نظمت أوراسكوم احتفالية خاصة فى سقارة بمناسبة الكشف الأثرى الأخير بها، وقدمت مليون جنيه دعماً مادياً، وحضر الاحتفالية عدد من السفراء والشخصيات المقربين لساويرس ووزير الآثار.





وأعلنت الشركة رعايتها لحفل ضخم لافتتاح المتحف المصرى الكبير، والمقرر أن يشاهد العالم كله هذا الافتتاح.





وكشفت مصادر لـ«الفجر» أن المسئولين بوزارة الآثار يقبلون مبادرات أوراسكوم تمهيدا لموافقة المجلس الأعلى للآثار على إدارتها لمنطقة الأهرامات والمتحف المصرى الكبير، وأوضحت المصادر أن أوراسكوم هى من تقوم بتطوير منطقة الأهرامات، ومناطق أثرية بالأقصر وأسوان، وأكدت أن الشركة تخطط لإدارة السياحة الثقافية فى مصر.





وأشارت المصادر إلى أن العقود تتم مناقشتها بالفعل فى الوقت الحالى، لكن الجهات الرسمية لم تصدر قراراً بالموافقة على طلب أوراسكوم.



