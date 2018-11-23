الإصابات تضرب الفرق الإيطالية مع استئناف مسابقة الدوري

يخشى متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم، فريق يوفنتوس، أن تؤثر الإصابات والإرهاق عليه عندما يستضيف فريق سبال في الجولة 13 من المسابقة، غداً السبت، بينما تعاني فرق أخرى من وجود إصابات بين لاعبيها.





ويعاني يوفنتوس من وجود نقص في لاعبي خط الوسط، لاسيما وأن الألماني إمري تشان استأنف التدريبات لتوه بعد خضوعه لجراحة الغدة الدرقية، بينما يعاني مواطنه سامي خضيرة من إصابة في الكاحل تلقاها خلال التدريبات، واضطر فيديريكو بيرنارديسكي لترك المنتخب الإيطالي بسبب مشاكل عضلية.





ومن المرجح أن يلعب في خط الوسط بليز ماتويدي، الذي لم تلحق به إصابات مع المنتخب الفرنسي، ورودريغو بينتانكور، الذي لم يكن عنده أي مشاكل للعب مع المنتخب الأورغوياني، بينما يبدو أن ميراليم بيانيتش يتعافى من إصابته العضلية التي أصيب بها مع المنتخب البوسني.





ولم يكن لدى كريستيانو رونالدو أي مهمة مع المنتخب البرتغالي، في الوقت الذي سجل فيه باولو ديبالا أول أهدافه الدولية مع المنتخب الأرجنتيني في فوزه على المنتخب المكسيكي 2-0، كما سجل أيضاً لاعب إنتر ميلان، ماورو إيكاردي، أول أهدافه الدولية في ذات المباراة.





كما يعود لتورينو كل من أليكس ساندرو ودوغلاس كوستا والمهدي بن عطية وجواو كانسيلو وجيورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي وماتيا دي تشيليو ودانيلي روجاني ومويسي كين، الذي شارك للمرة الأولى مع المنتخب الإيطالي.





في المقابل، فإن جميع لاعبي فريق نابولي الدولييين جاهزون لخوض مباراة الأحد أمام فريق كييفو، الذي قام باستبدال المدرب جيامبييرو فينتورا بدومينيكو كارلوس، حيث يحتل الفريق قاع الترتيب بلا نقاط، علماً بأن النقاط الثلاث التي حصدها تم خصمها من رصيده بسبب أخطاء النادي المالية.





ويستعيد فريق نابولي الظهير الأيسر الجزائري فوزي غلام والذي غاب لفترة طويلة بسبب الإصابة.





في الوقت نفسه، يعاني إنتر ميلان من إصابة المدافع سيمي فيرساليكو، الذي أصيب مع المنتخب الكرواتي، ولكن رادغا ناينغولان يعود في مباراة الفريق المقبلة أمام فروسينوني، بعد شفائه من التواء في الكاحل.





ويعد ميلان أكثر الفرق تضرراً من الإصابات، ومن المقرر أن يواجه فريق لاتسيو.





ويغيب جياكومو بونافينتورا عن صفوف الفريق لنهاية الموسم، وينتظر الخضوع لعملية جراحية، كما يغيب أليسيو رومانيولي لمدة شهر لإصابته في ربلة الساق مع المنتخب الإيطالي، كما يغيب أيضاً كل من ماتيا كالدارا وديفيد كالابريا وماتيو موساتشيو.





ويغيب أيضاً لوكاس بيليا لفترة طويلة، وهاكان كالهانغولو الذي يعاني من مشاكل في القدم.





في المقابل يفتقد لاتسيو، الذي يحتل المركز الرابع بفارق نقطة أمام ميلان، جهود لاعب خط الوسط لوكاس ليفا.