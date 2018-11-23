الزمالك يعد "أوباما" بتعديل عقده

وعد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة، أوباما لاعب الفريق بتعديل عقده في الفترة القادمة وترضيته من الناحية المالية.





وطلب أمير مرتضى من اللاعب عدم الحديث عن ملف العروض الخارجية والاحتراف بشكل نهائي للحفاظ على تركيزه مع الفريق.





وفاز الزمالك بالأمس على الداخلية بهدفين مقابل هدف واحد، على أن يواجه الجونة يوم الإثنين القادم ببطولة الدوري.





ويقدم أوباما مع الزمالك مستويات رائعة ويعتبر من الأعمدة الأساسية وهو ما دفع بعض وكلاء اللاعبين للتحرك ومحاولة جلب عروض للاعب من الخارج.



