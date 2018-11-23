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الجبلاية ترفع بدل سكن أجيري

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 01:11 م
الجبلاية ترفع بدل سكن أجيري
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محمد الصو
 

استقر مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، على رفع قيمة بدالات السكن الخاصة بالمكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، خلال الفترة المقبلة.


وكان مسؤولو الجبلاية، قرروا وضع مبلغ 2000 دولار، كقيمة سكن شهري للمدير الفني، إلا أن الزيادة ستأتي بسبب رغبة أجيري وزوجته في تغيير مقر الفندق القديم والتنقل لآخر، ورفضهم فكرة السكن في فيلا خاصة.


وتولى أجيري، المسئولية الفنية للمنتخب الوطني، منتصف أغسطس الماضي عقب رحيل الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق، بعد نهائيات كأس العالم الأخيرة.

المزيد عن: منتخب مصر كورة رياضة المكسيكي أخبار الرياضة أجيري
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