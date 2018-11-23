الجبلاية ترفع بدل سكن أجيري

استقر مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، على رفع قيمة بدالات السكن الخاصة بالمكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، خلال الفترة المقبلة.





وكان مسؤولو الجبلاية، قرروا وضع مبلغ 2000 دولار، كقيمة سكن شهري للمدير الفني، إلا أن الزيادة ستأتي بسبب رغبة أجيري وزوجته في تغيير مقر الفندق القديم والتنقل لآخر، ورفضهم فكرة السكن في فيلا خاصة.



