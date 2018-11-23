آبل تريد إطلاق جهاز شبيه بـ Chromecast لبث خدماتها المتلفزة على نطاق أوسع
الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 01:07 م
نشر موقع The Information تقرير يفيد بأن شركة آبل تتدارس إطلاق جهاز رخيص الثمن على شاكلة أمازون Fire TV Stick وجهاز قوقل Chromecast ليتم إرفاقه بأجهزة التلفاز المختلفة من أجل الوصول لشريحة واسعة من المشاهدين في جميع أنحاء العالم.
وتأتي هذه الخطوة من آبل في خضم سعيها لزيادة حصتها في سوق بث الخدمات المرئية والتي تستحوذ فيه فقط على نسبة 15% بينما تملك كل من قوقل وأمازن وRoku الحصة الأكبر بحوالي 50% وفقا لدراسة من موقع Parks Associates، وبالتالي من أجل الوصول لهدفها يبدو أن الحل المثالي هو العمل على وصلة أو جهاز مرفق لتدعيم خدماتها بسعر منخفض، بالإضافة أن آبل تعمل أيضاً على توفير تطبيق بث لعروضاتها الخاصة عبر أجهزة التلفاز الذكية وفقاً لبعض التقارير.
ويشار إلى أن آبل قامت باستثمار أكثر من 1$ مليار في وقت سابق من أجل إنتاج محتوى خاص حيث شملت تعاقداتها عرض خاص لمقدمة البرامج الشهيرة صاحبة الشعبية الكبيرة أوبرا وينفري، لذا يبدو أن توفر مثل هذا الجهاز مع بداية الشركة ببث خدماتها سيكون له أثر كبير في اتساع رقعة المشاهدة ورفع اسهمها في سوق خدمات البث خارج أجهزة الشركة كالآيفون والآيباد وتلفازها الخاص التي بالطبع ستتوفر عليها الخدمة.