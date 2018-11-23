آبل تريد إطلاق جهاز شبيه بـ Chromecast لبث خدماتها المتلفزة على نطاق أوسع

نشر موقع The Information تقرير يفيد بأن شركة آبل تتدارس إطلاق جهاز رخيص الثمن على شاكلة أمازون Fire TV Stick وجهاز قوقل Chromecast ليتم إرفاقه بأجهزة التلفاز المختلفة من أجل الوصول لشريحة واسعة من المشاهدين في جميع أنحاء العالم.





وتأتي هذه الخطوة من آبل في خضم سعيها لزيادة حصتها في سوق بث الخدمات المرئية والتي تستحوذ فيه فقط على نسبة 15% بينما تملك كل من قوقل وأمازن وRoku الحصة الأكبر بحوالي 50% وفقا لدراسة من موقع Parks Associates، وبالتالي من أجل الوصول لهدفها يبدو أن الحل المثالي هو العمل على وصلة أو جهاز مرفق لتدعيم خدماتها بسعر منخفض، بالإضافة أن آبل تعمل أيضاً على توفير تطبيق بث لعروضاتها الخاصة عبر أجهزة التلفاز الذكية وفقاً لبعض التقارير.



