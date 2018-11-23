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"الأمن العام" يوقع عصابة جديدة تخصصت في سرقة مهمات السكة الحديد

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 01:10 م
الأمن العام يوقع عصابة جديدة تخصصت في سرقة مهمات السكة الحديد
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هبة عبد الحفيظ
 

نجح قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، في ضبط تشكيل عصابي مكون من شخصين تخصصا في سرقة المهمات المصلحية بالسكة الحديد.

 

وجاءت معلومات سرية كانت بداية الخيط لضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المهمات المصلحية بمحافظة الإسكندرية، وتحريات قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بأمن الإسكندرية، أكدت قيام "رمضان.ع" مالك محل رخام، مقيم محرم بك، "رمضان.م"، عامل لحام، سبق اتهامه في 4 قضايا "تبديد"، ومقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقة المهمات المصلحية الخاصة بالهيئة القومية للسكك الحديدية، وقيامهما بإخفائها بالمحل الخاص بالمتهم الأول في محرم بك، تمهيدًا لبيعها لعملائهما من تجار الخردة.

 

وبإعداد عدة أكمنة تم استهداف المتهمين وضبطهما، وبتفتيش المحل ملك الأول عُثر على "16" فلنكة حديدية خاصة بقضبان السكك الحديدية تزن جميعها حوالي طن و200 كيلو جرام، و2 لمبة لحام وأسطوانة أكسجين.

 

واعترف المتهمان في التحقيقات أثناء مواجهتهما بقيامهما بسرقة تلك المهمات المصلحية من منطقة الدريسة بدائرة قسم شرطة محرم بك، وإخفائها بمكان الضبط تمهيدًا لتجزئتها وبيعها لتجار الخردة.

 

وتحررت المحاضر اللازمة لكل واقعة وجارٍ العرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

المزيد عن: سرقة تشكيل عصابي الأمن العام الأسكندرية
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