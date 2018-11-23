مفاجأة في تقرير "جروس" النهائي عن صفقات الزمالك الشتوية

قدم السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك تقريره النهائي إلى أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بشأن احتياجاته للمرحلة القادمة.





وتضمن التقرير حاجة المدرب إلى مهاجم بجانب مدافع وظهير أيسر فقط دون الحاجة إلى إكمال الـ5 صفقات في ميركاتو الشتاء.





وأكد جروس للإدارة أن باقي المراكز لا تحتاج إلى تدعيم بشكل نهائي ووجود أكثر من بديل فيها.





ويستعد الزمالك لملاقاة الجونة يوم الإثنين القادم ببطولة الدوري، بعد التغلب على الداخلية أمس الخميس بهدفين مقابل هدف واحد.





ويفرض مسئولو الزمالك سرية تامة على ملف الصفقات لعدم تشتيت ذهن اللاعبين وارتباط الفريق بعدد من المباريات الهامة.



