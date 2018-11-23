الطفل «الأمريكانى» الإقامة بـ4000 دولار شهريًا.. والولادة بـ20 ألفًا.. والمولود يحصل على 400 دولار شهريًا

خلال الأعوام الماضية، سعى العديد من المصريين إلى حصول أطفالهم على الجنسية الأمريكية، ما خلق فرصًا استغلها الانتهازيون، بعدما قرروا العمل كوسطاء، لتسهيل سفر المواطنين من مصر إلى أمريكا، قبل الولادة مباشرة، بالإضافة إلى تيسير إجراءات إقامتهم هناك، حتى تضع الأم مولودها.





البداية دلنا عليها ملصق إعلانى لشركة سياحية فى أحد شوارع وسط البلد، مدون عليه رقم هاتف، وموجه للأمهات الحوامل الراغبات فى الحصول على الجنسية الأمريكية لأطفالهن. على الفور اتصلنا بالرقم الموجود على الإعلان، وأخبرنا الشركة برغبتنا فى السفر.





وبسؤالنا عن طبيعة التسهيلات التى تقدمها الشركة خلال السفر والإقامة بأمريكا، قال إن الشركة تتواصل مع شخصيات تابعة لها فى الولايات المتحدة الأمريكية، تتولى الإقامة وتخليص الأوراق اللازمة، والشركة فقط تلعب دور الوسيط بين العميل والطرف الآخر الموجود هناك، الذى يتولى كافة الترتيبات بداية من السكن ونهاية بتخليص الأوراق الخاصة بعملية الولادة وتسجيل المولود بعد ذلك وحصوله على الجنسية.





بعد ذلك تواصلنا مع إحدى السيدات المتواجدات بولاية نيويورك، لمعرفة الإجراءات اللازمة للإقامة فى أمريكا، لحين إتمام عملية الولادة، فقالت إن الإقامة عادة ما تكون فى ما يسمى «فاميلى هاوس»، وهو مكان يشبه الفيللا ومكون من طابقين، يتم تأجيره خصيصاً لهذا الغرض، بمبلغ 4000 دولار شهرياً، وهو ضعف المبلغ الذى يؤجر به الأشخاص العاديون، ما يجعل هذا الأمر بيزنس مربحاً للعديد من سكان الولايات المتحدة، موضحة أن العرب هم أغلب من يعملون فى هذا النوع من البيزنس.





وتتكلف عملية الولادة فى أمريكا حوالى 20 ألف دولار، يتم سدادها بعد العملية، ويتهرب كثيرون من سداد هذه المبالغ، بحسب المصدر الذى يقيم فى ولاية نيويورك، أكثر الولايات الأمريكية التى يقيم بها مصريون، ويتواجد بها سكن لإتمام هذا النوع من البيزنس.





وأوضح المصدر، أنه بعد إتمام عملية الولادة يحصل الطفل على مبلغ يتراوح من 300 إلى 400 دولار شهرياً، لمدة عامين، ويحصل عليها فى الغالب العاملون فى هذا البيزنس بعد سفر الأم، وحصول طفلها على الجنسية الأمريكية، وتتكلف الإقامة 4000 دولار شهريًا. وكشف المصدر، أن القانون الأمريكى كان يمنح الجنسية للأب والأم بمجرد حصول الطفل على الجنسية الأمريكية، لكنه تغير الآن وأصبح «لا يحق للوالدين الحصول على الجنسية إلا بعد إتمام الطفل سن 18 عاماً، ومن ثم يحق له منح الجنسية لوالديه، فضلاً عن وجود مقترح واتجاه لدى الولايات المتحدة بقصر منح الجنسية على أبناء الأمريكان فقط، وهو الأمر الذى يصعب تحقيقه على أرض الواقع، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية تضم جنسيات عديدة. واعترف المصدر، أن أغلب راغبى الحصول على الجنسية الأمريكية عادة ما يكونون من رجال الأعمال والإعلاميين والفنانين، مثل الفنان محمد ممدوح، الذى سافرت زوجته خصيصاً من أجل الحصول على الجنسية، والمطرب تامر حسنى، الذى سافر لرحلة علاج خصيصاً من أجل إتمام ولادة زوجته هناك.



