السيسي x أسبوع.. الرئيس يفتتح مؤتمر التنوع البيولوجي ويتقدم الجنازة العسكرية للعميد ساطع النعماني

شهد الأسبوع الرئاسي المنصرم، العديد من الأنشطة الداخلية، إذ شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح المؤتمر العالمي للتنوع البيولوجي بشرم الشيخ، بالاضافة إلى تكليف الحكومة باستمرار العمل على خفض الدين العام وعجز الموازنة، و سرعة العمل على تنفيذ خطة التحول للحكومة الرقمية، كما شهد احتفال ذكرى المولد النبوي وتتقدم الجنازة العسكرية للعميد ساطع النعماني.

افتتاح المؤتمر العالمي للتنوع البيولوجي بشرم الشيخ

وافتتح الرئيس السيسي، فعاليات المؤتمر العالمي للتنوع البيولوجي، حيث تعد مصر أول دولة عربية وأفريقية تستضيف هذا الحدث الذي يعد أكبر المؤتمرات الدولية للأمم المتحدة في مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي والبيئي، وألقى كلمة خلال الافتتاح.

السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للعميد ساطع النعماني

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجنازة العسكرية للعميد ساطع النعماني، نائب مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور الأسبق، والذي أصيب في أحداث ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة عام 2013.

المشاركة في احتفال المولد النبوي

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتفال مصر بذكرى المولد النبوي، وألقى كلمة بهذه المناسبة إلى الأمة تناول فيها عددا من القضايا الراهنة والدروس المستفادة من السيرة النبوية.

وقال الرئيس السيسي: "إننا إذ نحتفي بذكرى مولد نبي الرحمة والإنسانية، نسأل الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات".

وأضاف أن رسالة الإسلام التي تلقاها، سيد الخلق وأشرفهم صلى الله عليه وسلم، صاحب هذه الذكرى العطرة، والذي بعثه الله تعالى رحمة للعالمين، حرصت كل الحرص على إرساء مبادئ وقواعد التعايش السلمي بين البشر وحق الناس جميعًا في الحياة الكريمة، دون النظر إلى الدين أو اللون أو الجنس، فقد خلقنا المولي شعوبًا وقبائل، متنوعين ثقافيًا ودينيًا وعرقيًا، لكي نتعارف.

وقال: "فما أحوجنا اليوم إلى ترجمة معاني تلك الرسالة السامية إلى سلوك عملي وواقع ملموس في حياتنا ودنيانا".

وأضاف الرئيس السيسي: "لقد علمنا ديننا الحنيف أنه لا إكراه في الدين، ليرسخ بذلك قيم التسامح وقبول الآخر، إلا أنه من دواعي الأسف أن يكون من بيننا من لم يستوعب صحيح الدين وتعاليم نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، فأخطأ الفهم وأساء التفسير، وهجر الوسطية والاعتدال، منحرفًا عن تعاليم الشريعة السمحة ليتبع آراء جامحة ورؤى متطرفة، متجاوزًا بذلك ما جاء في القرآن الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من حرمة النفس، وقدسية حمايتها وصونها من الأذى والاعتداء".

استمرار العمل على خفض الدين العام وعجز الموازنة

وخلال اجتماع الرئيس السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية. أكد الرئيس ضرورة استمرار الحكومة في بذل الجهد للعمل على خفض الدين العام وعجز الموازنة.

وتناول الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء المالي خلال النصف الأول من العام المالي 2018 /2019، وتطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، ومستجدات تطوير منظومة الضرائب في مصر، وتسوية المتأخرات وإنهاء المنازعات الضريبية، فضلًا عن تطوير منظومة الجمارك والإطار التشريعي الحاكم لها.

سرعة العمل على تنفيذ خطة التحول للحكومة الرقمية

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف العمل فيما يتعلق بخطة التحول إلى الحكومة الرقمية، بما في ذلك تدريب الكوادر البشرية والقيادية ذات الكفاءة والفاعلية بحيث تكون مؤهلة للعمل في بيئة رقمية تستخدم أحدث الوسائل التكنولوجية، وبما يساهم في إنشاء منظومة حكومية متطورة ومترابطة رقميًا، توفر أحدث الخدمات للمواطنين بأسلوب بسيط وميسر.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتناول الاجتماع استعراض خطة عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وما يجري من تنفيذه من برامج ومشروعات، خاصة مشروع إنشاء وتطوير المنظومة الرقمية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتطورات إنشاء مدينة المعرفة بها، وخطة التحول إلى الحكومة الرقمية، وبرامج تنمية الكوادر البشرية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومشروع إنشاء بوابة للمحتوى الثقافي، ومشروع التشخيص عن بعد.