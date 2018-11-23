ميناء دمياط يستقبل 6 سفن حاويات وبضائع رغم الأمطار الغزيرة

أكد اللواء بحرى أيمن صالح، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أن الميناء لم يغلق البوغاز رغم هطول الأمطار الغزيرة اليوم الجمعة، واستمر في استقبال ومغادرة السفن بصورة طبيعية، كما أن معدلات العمل لم تتأثر بشكل كبير بهذه التقلبات الجوية.



واستقبل الميناء سفينتى حاويات و4 سفن بضائع عامة، بينما غادر سفينة حاويات و4 سفن بضائع عامة، ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 15 سفينة، بالإضافة إلى 8 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.



يذكر أن محافظة دمياط شهدت هطول أمطار رعدية غزيرة، تسببت في غرق الشوارع وتعطل حركة المرور في عدد من الميادين والشوارع الرئيسية، بالإضافة إلى سرعة الرياح مما يعيق حركة الصيد نسبيا.