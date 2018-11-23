ليفربول وصلاح في مهمة صعبة أمام واتفورد.. والسيتي يتحدى وست هام

تواجه فرق مانشستر سيتي، وليفربول، وتشيلسي، اختبارات جديدة من أجل الحفاظ على سجلها خالياً من الهزائم عندما تخوض مواجهات قوية في الجولة 13 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الذي يُستأنف بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.





ويحل فريق مانشستر سيتي ضيفاً على وست هام، فيما يلعب ليفربول مع مضيفه واتفورد في نفس التوقيت، وسيكون الاختبار الأصعب من نصيب تشيلسي، حيث يواجه يوم غد السبت أيضاً مضيفه توتنهام، صاحب المركز الرابع، الذي يبتعد عن الفريق الأزرق بفارق نقطة وحيدة.





وسيقوم المدير الفني لمانشستر سيتي، بيب غوارديولا، بتقييم الحالة البدنية لبرناردو سيلفا، بعدما استبعد اللاعب من المنتخب البرتغالي بسبب إصابة عضلية.





وإذا فشل اللاعب في اللحاق بالمباراة، يمكن لغوارديولا أن يعتمد على فابيان ديلف الذي ظهر بشكل جيد مع المنتخب الإنجليزي الأحد الماضي، أو إلكاي غويندوغان، الذي لعب آخر مباريات مانشستر سيتي.





وسيكون غوارديولا على علم بالتهديد الذي يشكله فريق وست هام، وعلى وجه التحديد المهاجم ماركو أرناوتوفيتش، الذي سيكون جاهزا لمواجهة السبت رغم إصابته في الركبة.





وارتبط اسم أرناوتوفيتش بالانتقال لصفوف أحد الأندية الإنجليزية التي تلعب في دوري أبطال أوروبا، ولكن اللاعب النمساوي قال إنه يركز حالياً على مساعدة فريق وست هام.





ويحتل ليفربول المركز الثاني بفارق نقطتين خلف مانشستر سيتي بعد بداية مذهلة للموسم، ولكن المدرب يورجن كلوب قال إن الفريق بحاجة للعمل على الكثير من الأشياء.





ويحل تشيلسي صاحب المركز الثالث ضيفاً على توتنهام، علماً بأنه لم يتذوق طعم الهزيمة في الدوري حتى الآن، ولكنه يخشى من تحقيق نتيجة سلبية أمام الفريق الذي يأتي خلفه في الترتيب مباشرة.





ويتطلع فريق آرسنال لاستغلال أي تعثر من الفرق صاحبة المراكز الأولى، عندما يحل ضيفاً على بورنموث، صاحب المركز 6.





ويبحث فريق فولهام عن تحقيق فوز يرفع معنويات اللاعبين عندما يواجه فريق ساوثهامبتون، صاحب المركز الرابع من القاع يوم السبت.





وفي بقية مباريات هذه الجولة، يلتقي مانشستر يونايتد مع كريستال بالاس، وبرايتون مع ليستر سيتي، ونيوكاسل مع بيرنلي.