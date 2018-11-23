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بيوم الإضراب العام.. شرطية تونسية تخطف الأنظار (صور)

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 11:52 ص
بيوم الإضراب العام.. شرطية تونسية تخطف الأنظار (صور)
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مروى الجلاصي
 
شهدت البلاد التونسية يوم أمس الخميس 22 نوفمبر 2018، إضرابا عاما بقطاع الوظيفة العمومية، تبعه وقفة إحتجاجية أمام مقر مجلس النواب بساحة باردو في العاصمة التونسية.

و عرفت الوقفة مشاركة عدة نقابات بمختلف القطاعات و حضور كبير للمواطنين، مما استوجب تكثيف التشديدات الأمنية التي طاوقت محيط المجلس، لضمان سير الوقفة دون أية أعمال مخلة بالأمن العام.

و قد لُوحظ في صفوف الأمنيين، شرطية إمرأة خطفت الأنظار إليها بجمالها و طريقة وقوفها التي أبرزت ثقتها بنفسها و هي في إطار تأديتها لعملها.

الشرطية التونسية التي تُدعى 'فطُّومة'، خرجت بيوم عادي بالنسبة لها لتمارس مهنتها، غير أنها منذ أن ظهرت صورها على مواقع التواصل الإجتماعي بعد يوم الإضراب العام، و أصبح التونسيون يتداولون هذه الصور للتعبير عن إعجابهم بحضورها اللافت.
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