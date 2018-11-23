بيوم الإضراب العام.. شرطية تونسية تخطف الأنظار (صور)





و عرفت الوقفة مشاركة عدة نقابات بمختلف القطاعات و حضور كبير للمواطنين، مما استوجب تكثيف التشديدات الأمنية التي طاوقت محيط المجلس، لضمان سير الوقفة دون أية أعمال مخلة بالأمن العام.





و قد لُوحظ في صفوف الأمنيين، شرطية إمرأة خطفت الأنظار إليها بجمالها و طريقة وقوفها التي أبرزت ثقتها بنفسها و هي في إطار تأديتها لعملها.





الشرطية التونسية التي تُدعى 'فطُّومة'، خرجت بيوم عادي بالنسبة لها لتمارس مهنتها، غير أنها منذ أن ظهرت صورها على مواقع التواصل الإجتماعي بعد يوم الإضراب العام، و أصبح التونسيون يتداولون هذه الصور للتعبير عن إعجابهم بحضورها اللافت.

شهدت البلاد التونسية يوم أمس الخميس 22 نوفمبر 2018، إضرابا عاما بقطاع الوظيفة العمومية، تبعه وقفة إحتجاجية أمام مقر مجلس النواب بساحة باردو في العاصمة التونسية.