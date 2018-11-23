"ديزني" تطلق البوستر الرسمي لفيلم The Lion King

طرحت شركة "ديزنى" للإنتاج السينمائي أول بوستر رسمي لفيلم الأنيميشن الشهير The Lion King المعاد إنتاجه بعد مرور أكثر من 24 عاما، والذي نجح في ترك بصمة كبيرة لدى الكثيرين، ومن المقرر طرحه في يوليو من العام المقبل في جميع دور العرض العالمية.

وكشفت الشركة أمس عن أول تريلر رسمي للفيلم الذي من المرجح أن يكون نفس القصة الشهيرة لـ"سيمبا" وهروبه ومحاولة عودته مرة أخرى، ولكن بتقنيات أحدث عن الماضى.





ويضم الفيلم الجديد الكثير من التعليقات الصوتية للنجوم من بطولة سيث روجن، دونالد جلوفر، الفرى وودارد، تشيويتيل إيجيوفور، بيلى ايشنر، جيمس ايرل جونز، كيجان-مايكل كى، بيونسيه، اريك اندريه، جون كانى، ومن إخراج جون فافرو، وتاليف جيف ناثانسون، بريندا تشابمان، ايرين ميكى، جوناثان روبرتس، ليندا وولفرتون.