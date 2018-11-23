أهلي 97 يستأنف تدريباته غدا استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري

يستأنف فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي «مواليد ١٩٩٧» مبارياته في بطولة الجمهورية غداً السبت، عندما يلتقي مع ضيفه الاتحاد السكندري، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، في إطار منافسات الجولة العاشرة من دوري الجمهورية للشباب.





كانت مسابقة دوري الشباب توقفت بسبب معسكر المنتخب الأولمبي الذي أقيم في الفترة من ٨ إلى ٢٠ نوفمبر الجاري، واستغل شباب الأهلي هذا التوقف بخوض مباراة ودية أمام الفريق الأول، انتهت بفوز الأخير ١ - صفر.





وحقق الأهلي فوزا مثيرا على بتروجت في الدقائق الأخيرة من مباراة الجولة التاسعة، بهدفين لهدف، ليرفع رصيده إلى ٢٥ نقطة، ويواصل التربع على صدارة الدوري، بفارق ٤ نقاط عن مصر المقاصة.





وفاز الفريق الأحمر هذا الموسم على الإسماعيلي ٥ – ١، وعلى المصري ٣ – ١، وعلى وادى دجلة ٦ – ١، وتعادل سلبياً مع حرس الحدود، ثم فاز على الإنتاج الحربى ٤ – ١، وعلى الداخلية ٣ – صفر، وعلى الجونة ١ – صفر، وعلى بيراميدز ٢ – ١ ، وأخيراً على بتروجت ٢ – ١، مسجلاً ٢٦ هدفًا، بينما تلقت شباكه ٦ أهداف فقط.





ويضم الجهاز الفني لفريق ١٩٩٧؛ عادل عبد الرحمن مديرًا فنيًا، وكرم مرسي مدربًا عامًا، وياسر رجب مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبد العزيز مدرب حراس المرمى، أحمد عيد مديرًا إداريًا، وأحمد أبو عبلة طبيب الفريق، وطارق الباروكي مدرب الأحمال، ومحمد حسن مدرب التأهيل البدني.



