أدهم سليمان يحيي حفلا غنائيا في جامعة الإسكندرية

يستعد الفنان أدهم سليمان، لإحياء حفل غنائي ضخم، اليوم الجمعة، داخل حرم جامعة الإسكندرية لأول مرة في حفل مجاني للطلبة، استكمالًا لجولة حفلاته في الجامعات المصرية.





ومن المقرر أن يقدم أبرز الأغاني الخاصة به مثل "اسمي"، "كل ما في القلب"، "أنا التايه"، "مش ندمان"، "العاشقين"، و"يا عطري".



