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أسعار الدولار في البنوك والسوق السوداء اليوم الجمعة 23-11-2018

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 11:30 ص
أسعار الدولار في البنوك والسوق السوداء اليوم الجمعة 23-11-2018
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استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى بداية التعاملات اليوم الجمعة، ليسجل في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.

وواصل سعر الدولار استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك القاهرة، والإسكندرية، وكريدي أجريكول، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي عند 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وفي بنك البركة سجل سعر العملة الأمريكية 17.875 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك قناة السويس عند 17.88 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

ووصل سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 17.89 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

 وسجل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الجمعة نحو 17.89 جنيها.

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