"النواوي": دعوة "السيسي" لتجديد الخطاب الديني من رجل غيور على دينه

قال الدكتور إسلام النواوي، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الجماعات المتطرفة استغلت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تجديد الخطاب الديني للصيد في الماء العكر.

وأشار "النواوي"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن دعوة "السيسي" لتجديد الخطاب الديني جاءت من منطلق رجل غيور على دينه، ويريد نشر صورته الصحيحة، موضحًا أن تجديد الخطاب يعني الفهم الصحيح لأحكام الشريعة، والنصوص القرآنية.

وأضاف، أن بعض الذين يتاجرون في الآثار يزعمون أنها حلال بدعوى أنها كانت قديمًا كانت تُعبد، ولكن مع مرور الزمن أصبحت تمثل الآثار التاريخ وهي ملك للدولة، ومن ثم لا يمكن الآن التجارة في الآثار.