حملة "تأديب" كهربا في الزمالك مستمرة بقيادة أمير مرتضى

رغم أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قام بزيارة نادى الزمالك والتقى مع مسئوليه فى حضور عدد من أعضاء مجلس النواب من بينهم الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمى للمجلس وإيهاب الخولى وتم عرض جميع المستندات عليه التى تؤكد أن موقف النادى القانونى سليم بنسبة ١٠٠% فى عقد الجمعية العمومية العادية والطارئة التى أقيمت مؤخرا وأن اللجنة التشريعية بمجلس النواب أكدت أن الجهة الإدارية هى المسئولة والمختصة بالإشراف الادارى والمالى على الاندية ومنها الجمعيات العمومية وطالب النواب الوزير بضرورة اعتماد قرارات الجمعية حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية.





ورغم وعد الوزير بأنه سيبحث مع الشئون القانونية بالوزارة كافة المستندات إلا أنه أكد لبعض المقربين منه أنه لن يصدر أى قرار بشأن عمومية الزمالك إلا بعد انتظار الحكم الذى سيصدر من مجلس الدولة المقرر يوم ٢ ديسمبر المقبل فى الدعاوى التى رفعها رئيس الزمالك بشأن عدم اختصاص اللجنة الأوليمبية بالجمعيات العمومية وأنه فى حال صدور حكم لصالح الزمالك سيقوم بتنفيذه فورا متحصنا بالحكم وأيضا بخطاب اللجنة التشريعية بمجلس النواب.





على صعيد آخر جاء توثيق عقد محمود كهربا من اتحاد الكرة بمثابة الصدمة للاعب نفسه، حيث كان يعتقد حتى آخر لحظة أنه يمكن أن يكون حرا مع نهاية الموسم الحالى ويمكنه الانتقال إلى أى ناد آخر أو يحرر عقدا جديدا مع الزمالك بالمبلغ الذى يطلبه.





وينتظر كهربا الجلسة التى يعقدها معه المشرف العام على الكرة لتعديل عقده وعلمنا أن الزمالك سيعرض على اللاعب الحصول على مبلغ خمسة ملايين جنيه فى الموسم ليتساوى مع زملائه أصحاب الفئة الأولى بشرط تمديد عقده موسما خامسا.



