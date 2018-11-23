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إزالة الإشغالات بـ12 منطقة في الجيزة

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 11:31 ص
إزالة الإشغالات بـ12 منطقة في الجيزة
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إيمان عبد العاطي
 

شنت شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة مكبرة بالتنسيق مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والمرور، لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين، بدوائر أقسام ومراكز الهرم، الحوامدية، الدقي، المنطقة الأثرية، شمال الجيزة، بولاق الدكرور، جنوب الجيزة، العجوزة، أبو النمرس، أول أكتوبر، العمرانية، كرداسة.

 

وأسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط مخالفات تنوعت مابين ضبط كراسي خشب، ثلاجات عرض، وإعلانات مخالفة واستاندات، وغيرها من المخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة لتباشر الجهات المعنية التحقيقات.

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