راندا البحيري تنتهي من تصوير "أسوار عالية" و"صباح الخير"

انتهت راندا البحيرى من تصوير مشاهدها فى فيلم "أسوار عالية"، معربة عن سعادتها البالغة لمشاركتها بالفيلم، وعن دورها أوضحت أنها تجسد دور بنت من أسرة فقيرة للغاية تكاد تكون معدمة.





وأكدت البحيرى أن الفيلم شيق للغاية وتنتظر عرضه بشكل كبير، حين أوضحت أنها تلعب دور أحلام التى تواجه الكثير من المشاكل فى العمل التى بذلت فيه مجهودًا كبيرًا للغاية تتمنى أن يكلل بالنجاح فى النهاية حينما يظهر على الشاشة.



