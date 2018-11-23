من ضمنهم فتاة.. أمن أريانة يوقف مجموعة لترويج المخدّرات

بعد مراجعة النيابة العمومية، قامت منطقة الأمن الوطني بأريانة الشماليّة بمداهمة منزل بجهة روّاد التابعة لولاية أريانة، لمجموعة من المنخرطين في مجال ترويج المخدّرات.





و كانت المجموعة التي قبض عليها، متكونة من شابين وفتاتين أعمارهم تتراوح بين 19 و20 سنة، و جميعهم يقطنون بر وّاد.





و قد تم تفتيش المنزل تفتيشا دقيقا، ليقع حجز قطع متفاوتة الأحجام من مخدّر القنب الهندي "زطلة" وصفيحة من المخدّر المذكور، ومبلغ ماليّ قدره 600 دينار متأتٍ من عائدات ترويج المخدّرات. كما أمكن حجز درّاجتان ناريّتان، و03 هياكل لدرّاجات ناريّة محلّ سرقة.





و بمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بالإحتفاظ بهم جميعا على ذمّة الأبحاث المتواصلة.