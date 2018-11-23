دراسة: عقاقير "التستوستيرون" تضاعف خطر الوفاة المبكرة

حذّرت نتائج دراسة جديدة الرجال الذين يتناولون حقن وعقاقير تحتوي على هرمون التستوستيرون وزيت سينثتيك لأنها تزيد خطر الوفاة المبكرة. ووجدت الأبحاث التي أجريت في جامعة كوبنهاغن بالدانمارك أن خطر الوفاة المبكرة قد تضاعف 3 مرات لدى من يتناولون هذه المنشطات.





وتفيد تقارير طبية بأن 6 بالمائة من الرجال يتناولون منشطات أندروجينيد أنابوليك سترويد، ومنها هرمون التستوستيرون وزين سينثتيك. وتوجد مجموعة من الآثار الجانبية للاستخدام المفرط لهذه الأدوية، منها ضعف الانتصاب، وحب الشباب، والتثدي (زيادة حجم ثدي الرجل).





وبحسب الدراسة التي نُشرت في "جورنال أوف إنترنال ميديسن" لاتزال المعرفة قليلة بالآثار الجانبية لهذه العقاقير، التي يتم ترويجها باعتبارها مفيدة لبناء العضلات وتحسين الأداء البدني للرياضيين.