أوصت مجلة "وومان" النمساوية المرأة بإجراء فحوصات سرطان الثدي بدءاً من عمر 40 عاماً، حيث تطرأ تغيرات كبيرة على مستوى الهرمونات في هذا العمر بسبب انقطاع الطمث.





وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أنه ينبغي إجراء تصوير الثدي الإشعاعي مرة كل عام بدءاً من هذا العمر، حيث يساعد هذا الفحص على اكتشاف التغيرات الطارئة على النسيج في وقت مبكر.





وللوقاية من سرطان الثدي تنصح "وومان" المرأة بممارسة الرياضة بانتظام بمعدل لا يقل عن 3 مرات أسبوعياً لمدة نصف ساعة في المرة الواحدة.



