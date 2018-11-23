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المصري يفاوض مدرب الأهلي

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 09:59 ص
المصري يفاوض مدرب الأهلي
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الفجر الرياضي
 


دخل مسئولو فريق المصرى البورسعيدى فى مفاوضات قوية مع إيهاب جلال، المدير الفنى الحالى، لنادى أهلى طرابلس، من أجل تولى مهمة قيادة الفريق، وعودة ميمى عبدالرازق مرة أخرى إلى رئاسة قطاع الناشئين.

 

وكلف المجلس حسن نصر بالتفاوض مع مدرب الزمالك السابق فيما طالب أعضاء بالمجلس بالتعاقد مع مدير فنى أجنبى لخروج الفريق من المرحلة التى يمر بها عقب رحيل الجهاز الفنى السابق بقيادة حسام حسن لتدريب بيراميدز.

المزيد عن: كورة رياضة ايهاب جلال المصري الأهلي أهلي طرابلس
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