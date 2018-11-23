تامر حسني بصحبة العالمي جيسون ديرولو في حفله اليوم

يحيى النجم تامر حسنى، مساء اليوم الجمعة، حفلا غنائيًا ضخمًا على مسرح إحدى الجامعات الخاصة، كما يشارك فى الحفل لأول مرة المغنى والراقص العالمى الأمريكى جيسون ديرولو، ليقدم النجم العالمى أولى حفلاته بمصر.

الحفل ضمن خطة حفلات تقام على مدار 12 شهرًا بعدد 12 حفلاً فنيًا بمشاركة نجوم عالميين ونجوم من مصر والوطن العربى، تحت شعار دعم السياحة المصرية، تامر حسنى من المقرر أن يغنى باقة من البومه الأخير، والذى لاقى نجاحًا كبيرًا وقت طرحه، ومنها "عيش بشوقك"، كفياك أعذار، تمن اختيار، وغيرها.