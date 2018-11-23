مدرب توتنهام ينصح "إيركسن" بتجاهل ريال مدريد

حث الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لنادي توتنهام الإنجليزي، لاعبه الدنماركي كريستيان إيركسن، على تجاهل الانضمام لريال مدريد الإسباني، من أجل البقاء مع السبيرز.





وقال بوكيتينو، في تصريحات نقلتها صحيفة ذا صن "كريستيان إيركسن يعلم ما نفعله من أجله، بالتأكيد نحن نعمل بجد واجتهاد".





ورفض بوكيتينو، محاولات ريال مدريد لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، كما جدد الملكي، محاولاته الشهر الماضي، بعد إقالة جولين لوبيتيجي، لكن المدرب الأرجنتيني فضل الاستمرار مع السبيرز.





وأضاف بوكيتينو "إيركسن سيتخذ القرار الأفضل بالنسبة له، أتمنى أن يستمر في تطوير مسيرته مع توتنهام".





وتابع "لا نشعر بالقلق، أريد من إيركسن أن يوقع على العقد الجديد ويقضي فترة طويلة مع توتنهام، سيكون هذا رائعًا".





وأتم "عندما وقع معنا كان بمثابة الأمل الجديد، العقد الجديد سيكون جيدًا لتوتنهام ولإيركسن".





يذكر أن آخر التقارير الصحفية أفادت بأن ريال مدريد يرغب في التعاقد مع إيركسن الصيف المقبل، ويرصد 40 مليون جنيه إسترليني، للحصول على خدماته.



