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غزة تستعد لمسيرات جمعة المقاومة توحدنا وتنتصر

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 09:53 ص
غزة تستعد لمسيرات جمعة المقاومة توحدنا وتنتصر
صورة أرشيفية
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وكالات
 

تتواصل مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة اليوم، للجمعة الـ35 على التوالي، تحت عنوان "المقاومة توحدنا وتنتصر".

ودعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، لمشاركة جماهيرية واسعة اليوم الجمعة، في مسيرات العودة على الحدود، مؤكدة أن مسيرات العودة مستمرة بطابعها الشعبي والسلمي، ولن تتوقف إلا بتحقيق الأهداف المنشودة، وفي مقدمتها كسر الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة.

وأعلنت الهيئة، عن تضامنها الكامل مع أصحاب البيوت والمنشآت التي قصفها الاحتلال الإسرائيلي، وفي مقدمتها فضائية الأقصى، معتبرة أن هذه الجريمة لن تطمس الصوت للوطني المقاوم ولن تنجح في قتل الحقيقة.

يذكر أنه منذ انطلاق مسيرات العودة في مارس (آذار) الماضي، استشهد أكثر من 200 فلسطيني، وأصيب أكثر من 20 ألف آخرين، خلال إطلاق جنود الاحتلال النار تجاه المتظاهرين على الحدود الشرقية للقطاع وقرب السياج الأمني.

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