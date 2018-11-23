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الجيش اليمني يسيطر على مواقع استراتيجية في لحج

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 09:45 ص
الجيش اليمني يسيطر على مواقع استراتيجية في لحج
صورة أرشيفية
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وكالات
 

تستمر المواجهات بين قوات الجيش الوطني اليمني وميليشيات الحوثي الإيرانية، عقب سيطرة القوات الحكومية على مواقع جديدة واستراتيجية في منطقة الشريجة والقبيطة شمالي محافظة لحج.

وقد أسفرت المعارك عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، وفق ما ذكرت مصادر ميدانية.

وواصلت القوات الحكومية تقدمها باتجاه جبل القاهر الذي يطل على خط الراهدة-عدن، بعد استعادتها السيطرة على جبل خصلة الاستراتيجي جنوب شرقي مدينة الراهدة، التابعة لمحافظة تعز، وعددا من المواقع المحيطة به في مديرية القبيطة شمالي لحج.

كما سقط قتلى وجرحى من الحوثيين في مواجهات مع القوات الحكومية  بجبال حيد كنه غرب دمت  شمالي محافظة الضالع، إثر هجوم للحوثيين على مواقع الجيش والقوات الحكومية غرب مدينة دمت.

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