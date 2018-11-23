الطالع الفلكى الجُمعَه 23/11/2018..البَرَكَة الآن!





**القمر بدرٌ مُكتَمِلْ فى السّابعة و39 دقيقة صباحاً ، القمر فى الجَوْزَاء.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الثّور.





**غربيّاً: "الشّمس" فى برج القوس من 22 نوفمبر - 21 ديسمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 16 نوفمبر - 16 ديسمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الغَفْر من 11 نوفمبر - 23 نوفمبر.





*اليوم 14 هَاتُور قبطى، 23 تشرين ثَانِ رُومى ، 15 رَبيعٍ الأوّل ،مُمتزج ،البدء بأعمال جديدة مكروه اليوم فى ثقافة قدماء المصريين.





قال الحكيم المصرى: -وأنا كمان يَا أستاز مش مُمكن أفكر فِالجواز إلا إزَا سَمَحتِلِى إنتا.(أنور وجدى من فيلم غزل البنات-1949)





*القمر فى الجَوْزَاء"غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(القمربدرٌ مُكتمل فى بُرج الجَوْزَاء - غربيّاً- تروبيكال سِيسْتِمْ)

إصطفاف واحد مرّة كل شهر والقمرهذا الشهر فى الجَوْزَاء فى مواجهةٍ تامّة 180 درجة مع الشمس فى القوس ليعكس ضوءها الكامل علينا ليقُومَا معاً بإمطارنابطاقة بُرج كلٍ منهما خاصّةً القمر، اليوم يكتمل الكوب عن آخره بطاقة القمر و نشعر بازدياد فى مُعدّل ضخ الدم فى أجسادنا بالتوزاى مع إزدياد معدّل المدّ البحرى ، حساسية مُفرطة لأقل كلمة وشعور مُرتفع بالغضب لأقل كلمة مُستفزة، هذا الشهر بمشيئة الله تَعَالى يقوم القمر أثناء إكتماله بدراً فى سماء القاهرة فى تمام السّابعة و39 دقيقة صباحاً بإمطارنا بطاقة مُكثّفة من بُرج الجَوْزَاء ، ماذا يعنى هذا ؟





وقت إنعكاس أشعّة الشمس كاملةً على القمرهو إنعكاس لما قمنا بزراعته وعمله فى الماضى منذ بداية الشهر ، منذ ولادة القمر يتم شحن أجسادنا بطاقة كهرومغناطيسيّة وتصل ذروة إرتفاعها بأجسادنا عند إكتمال البدر ليتمّ إطلاقها لنحصد اليوم ثمار ما زرعناه منذ بداية الشهر القمرى من خلال تعامل الآخرين معنا وعلينا أن نتوقّع أن نحصد ما قمنا بزارعته، زارع الورد يحصد الورد، وزارع الشّوك يُدْمِى يَدَاهْ، البدر فى الجَوْزَاء برج الإتصالات والإعلام والإعلان، قوّة الذاكرة للتحصيل العلمى و القدرات الكلاميّة وتقديم الأفكارالمُتعدّدة فى وقتٍ واحد، لذلك يحكم الجهاز العصبى بجسد الإنسان المسئول عن (توصيل)أكثر من إحساس لأكثر من إصبع فى وقتٍ واحد للمخّ، المفاوضات التجاريّة التى تحتاج للمهارات الكلاميّة ولو كانت جولة تسوّق ، التواصل مع عروس المستقبل والإتفاق مع أهلها على تفاصيل الزواج بمهارة وحُسن بيان ، ذاكرة حادّة للإحتفاظ بأكبرقدر من المعلومات لأكثر من مادّة من المنهج المُقرّرلعدّة مواد دراسيّة فى وقتٍ واحد، التسويق الإعلانى لمُنتج تجارى جديد يغزوالأسواق ، طرح غرض تطمح لبيعه على صفحات الإنترنت ،كلها أنشطة مُعضّدَة بمشيئة الله تَعَالى.









*(القمر بدرٌ مُكتمل فى بُرج الثّور - هنديّاً- سيديرَالْ سِيسْتِمْ)

القمر بدرٌ مُكتمل فى نفس التوقيت لكنّه على الطريقة الهنديّة والتى تأخذ المواقع الحقيقيّة للأبراج فى الحُسبان يكون القمر فى برج الثّور وبالتوازى تكون الشمس فى مواجهتها للقمر 180 درجة فى برج العقرب ، ماذا يعنى هذا ؟





القمر يحل بدراً فى منزلة كريتّيكا/القاطع وترمز للفصل بين الأمور بشكل حاسم ، الزهرة تحكم (الثور،الميزان) وهى الآن فى الميزان فى أقوى مركز لها وعليه فالبدر مشحون بطاقة الزّهرة لحسم الأمور العاطفية فإما البركة الآن أو اللعنة للأبد ، كما أن البدر فى الثور فى مواجهته 180 ثلاثة فى العقرب الشمس وعطارد وكوكب الحظوظ السعيدة المُشترى ، هذا من شأنه أن يشحن البدر بمزيد من الطاقة الإيجابيّة لنتوقع الإزدهار والسعادة خصوصاً تحت سطح البحر وخلف الأبواب المغلقة (برج العقرب مائى) بين الأزواج والزوجات ، بمشيئة الله تَعَالى.





إلى الطّوالع اليوميّة....





برج الحمل: تَحَاشَ الوقوع فى مُناقشات تنقلب لمنازعات على أشياء أو مواضيع تافهة ،مُعظم النّار من مُستَصغَر الشّرر.





برج الثور: قد يتم إستعراض شخصٌ ما كزوج/زوجة المستقبل للعزاب، المُقابلات المُرتّبة أسريّاً عادةً ماتكون أكثر نجاحاً من مساعيك الشخصيّة فلا تستخفّ بها.





برج الجوزاء: يوم مُناسب لإستكمال خطوات بناء عش الزوجيّة أو إصلاح الضرر على جبهتك العاطفيّة ، وظّف مهارتك لتنقية الخلافات وبصورة نهائيّة.





برج السّرطان: أداء فروضك الدّينيّة مفيد لإستجلاب البركة وتنظيف هالتك المغناطيسيّة من تأثيرسلبى قديكون لحق بك من مقابلة حدثت بالأمس القريب.





برج الأسد: يبدومنزلك نشيطاً فى ركن المطبخ والرّوائح الشهيّة تعمّ المنزل إستعداداً للزيارات وأنشطة صِلَة الرّحِمْ، لاتنسَ مكافأة ستّ الدّار، أو سِتّ الحبايب.





برج العذراء: العين تعشق كل جميل ، عبارة تعنى أهميّة إهتمامك بأناقتك فالعثور على نصفك الحلو قد يكون فى مناسبة غير متوقعة، وسعادتك إن كنت مُتزوّجاً.

برج الميزان: لا تنجرف نحو عملية شراء ثقيلة لأرض أو عقار تحت مُسمّى القرش صيّاد فغالباً السرعة فى التعاملات النقديّة تشوبها عملية إستغفال أكيدة..





برج العقرب: إنتهز فرصة العطلة لتنقية الأجواء خاصةً مع والديْك، الجبهة العاطفية مُطمئنة وفى تقدم مُستمر مُتزوجاً كنت أم عازباً بمشيئة الله تَعَالى.





برج القوس: حمام مُنعش،إرتداء ملابس نظيفة جديدة،أداء فروضك الدّينيّة ،التسوق و شراءالجديد، أنشطة من شأنها إشعارك بأنك وُلدت من جديد بمشيئة الله تَعَالى.





برج الجدى: عليك زيادة الإهتمام بهاتفك النّقّال أو تفريغ أرقامك فى نُوتة إضافيّة لتأمين نفسك ، وعدم وضع صور شخصية عليه ، درهم وقاية.

برج الدّلو: مُساعدة واردة تتلقاها من كبار شيوخ العائلة ، إن كنت مريضاً فحاول تناول الدّواء فى موعده لتتعافى سريعاً.





برج الحُوت: من الأفضل ترك ذكريات الماضى الفاشلة خلفنا خاصةً عند شروعنا فى بدايات جديدة ، تَفَاءل خير.



