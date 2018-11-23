إسبانيا تعلن إنقاذ نحو 800 مهاجر خلال 24 ساعة





أعلنت السلطات الإسبانية، أنها أنقذت 778 مهاجرًا على متن العديد من الزوارق في غرب البحر الأبيض المتوسط.





وكتبت خدمات الإنقاذ البحري على تويتر، أنها ساعدت 590 شخصًا كانوا على متن 12 زورقا.





وأضافت أنه على متن أحد تلك الزوارق "قال الأشخاص الذين تم إنقاذهم إنّ 14 شخصًا اختفوا" في البحر، وقد بوشرت عمليات لمحاولة العثور عليهم.





من جهته، قدّم الحرس المدني المساعدة لـ188 مهاجرين آخرين انطلقوا من شمال أفريقيا.





ومنذ بداية العام، باتت إسبانيا البوّابة الأولى لدخول المهاجرين السرّيين إلى أوروبا عبر البحر.





ووفقاً لوزارة الداخلية الإسبانية، وصل حوالى 50 ألف مهاجر سرّي ولاجئ إلى إسبانيا منذ يناير على متن نحو ألفي قارب.



