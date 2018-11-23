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جاي تشو يشارك "فان ديزل" بطولة فيلم "أكس أكس4"

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 09:28 ص
جاي تشو يشارك فان ديزل بطولة فيلم أكس أكس4
فان ديزل
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الفجر الفني
 
أعلن نجم فن البوب التايواني "جاى تشو" عن مشاركته النجم "فين ديزل" عن مشاركته فى فيلم الحركة الجديد (أكس أكس 4).

والنجم البوب التايوانى معروف باسم "ملك الماندوبوب" (موسيقى الماندرين الشعبية) عبر آسيا، وقد ظهر لأول مرة فى فيلم روائي طويل تحت عنوان (جرين هورنت).

كما تشارك النجمة الصينية "زوى زانج"، والتي عملت بشكل وثيق مع "جاكي شان" طوال مسيرتها الفنية.

وسيتم إنتاج الفيلم جزيئا من قبل شركة إنتاج شركة (ديلى ريس فيلمز) بالتعاون مع (ذا أتش كوليكتي)، إلى جانب عدد من المنتجين الفنيين أمثال "جاكى تشانز" وستار ليمى ميديا".
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