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الرئيس الفلبيني يأمر بنشر عناصر من الجيش والشرطة وسط البلاد

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 09:23 ص
الرئيس الفلبيني يأمر بنشر عناصر من الجيش والشرطة وسط البلاد
صورة تعبيرية
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وكالات
 

أمر الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، بنشر فوري لعناصر من الجيش والشرطة في 4 مناطق بوسط البلاد بسبب فوضى العنف وأعمال الإرهاب.

وجاء ذلك وفقاً لنسخة من مذكرة أرسلت إلى وسائل إعلام اليوم الجمعة، ونقلت عنها وكالة أنباء بلومبرغ.

وبموجب الأمر، يتم نشر القوات في المناطق التي تشهد عدداً من أعمال العنف المتفرقة، ولم يوضح الأمر طبيعة تلك الأعمال، وكما جاء في المذكرة: "هناك حاجة لتعزيز توجيه الرئيس من أجل منع المزيد من الخسائر في أرواح الأبرياء وتدمير الممتلكات".

وكان دوتيرتي أعلن حالة الطوارئ الوطنية في عام 2016 بعد تفجير في مدينة دافاو جنوبي البلاد، كما فرض الأحكام العرفية في جزيرة مينداناو جنوباً مرتين عقب حصار مدينة ماراوي.

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