تعرف على أهم عيوب شخصية نادية الجندي

كشفت الفنانة نادية الجندي عن أهم عيب في شخصياتها بالرغم من الخبرات الكبيرة التي اكتسبتها طوال تاريخها الفنى.





وقالت نادية إن أهم عيب تتمنى أن تتخلص منه هو الطيبة والثقة المفرطة في الآخر، وهو الأمر الذي يتسبب لي في أزمات كثيرة وصدمات من الجمهور.



