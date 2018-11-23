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تعرف على أهم عيوب شخصية نادية الجندي

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 08:31 ص
تعرف على أهم عيوب شخصية نادية الجندي
نادية الجندي
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الفجر الفني
 
كشفت الفنانة نادية الجندي عن أهم عيب في شخصياتها بالرغم من الخبرات الكبيرة التي اكتسبتها طوال تاريخها الفنى.

وقالت نادية إن أهم عيب تتمنى أن تتخلص منه هو الطيبة والثقة المفرطة في الآخر، وهو الأمر الذي يتسبب لي في أزمات كثيرة وصدمات من الجمهور.

يذكر أنه تم تكريم الفنانة نادية الجندى فى ختام مهرجان القومى للسينما الذى أقيم في المسرح الصغير الأحد الماضي.
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