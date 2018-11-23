عودة أصلي أنفير لـ مراد بوز بعد فترة انفصال
الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 08:16 صالفجر الفني
نشر موقع gecce التركي بحسب جريدة حرييت التركية تقريرا يؤكد أن النجم مراد بوز والفنانة آصلي أنفير قد تصالحا خلال الأيام الماضية بعد انفصال دام لعدم شهور عقب نشوب خلافات كثيرة بينهما.
وقد أكد التقرير ان هناك عدد من الأصدقاء المشتركين بين الطرفين تدخلوا بشكل مكثف فى الآونة الأخيرة ونجحوا فى تقريب وجهات النظر .
مراد بوز يعد واحدًا من أهم المطربين في تركيا وتحقق ألبوماته الغنائية مبيعات عالية، كما يعد من النجوم الأعلى أجرًا وتشهد حفلاته الغنائية إقبالا كبيرًا.
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن اخبار أصلي أنفير أصلي أنفير