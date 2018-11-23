خاص.. الأهلي يتحرك للتعاقد مع عامر عامر

وضع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عامر عامر حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، هدفا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات خاصة لـ" الفجر الرياضي " أن الأهلي اتخذ أولى خطوات التعاقد مع حارس المنتخب الوطني، عامر عامر، تمهيدا لضمه في يناير خاصة بعد المستوى المتراجع للحارس الأساسي للأحمر، محمد الشناوي.

وينتظر اللاعب العرض الرسمي من قبل القلعة الحمراء للموافقة على العرض خاصة أن يحلم بارتداء قميص الأهلي.