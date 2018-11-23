رسالة نارية من فيراتي للاعبي باريس جيرمان قبل مواجهة ليفربول

وجه ماركو فيراتي، لاعب وسط منتخب إيطاليا، رسالة لزملائه في فريق باريس سان جيرمان الفرنسي قبل مواجهة ليفربول الإنجليزي، الأربعاء المقبل، في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.





وقال فيراتي، في حواره مع صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية: "تنتظرنا مباراة صعبة أمام ليفربول، ولكننا واثقون، مصيرنا بأيدينا إذا فزنا في آخر مباراتين بالمجموعة، سنتأهل للدور الثاني".





وأضاف اللاعب الإيطالي: "علينا خوض اللقاء بإصرار وجدية وتركيز، مواجهة ليفربول ستكون بمثابة مباراة نهائية".





وتابع: "الجولات الأربع الأولى أثبتت مدى قوة المجموعة وأن المنافسة على التأهل ستحسم في آخر لحظة".





وأتم ماركو فيراتي: "هناك فريق كبير بهذه المجموعة سيغادر البطولة، أتمنى ألا يكون باريس سان جيرمان".





يذكر أن باريس سان جيرمان يحتل المركز الثالث بالمجموعة برصيد 5 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول ونابولي صاحبي المركزين الأول والثاني.



